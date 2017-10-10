Фетт переиграла Аллертову в первом круге турнира в Линце, взяв реванш за Ташкент

Хорватка Яна Фетт (Q) пробилась во второй раунд соревнований серии WTA International в Линце (Австрия), обыграв чешку Денису Аллертову со счётом 7:5, 6:2. Яна сравняла счёт по личным встречам, взяв реванш за недавнее поражение в первом круге турнира в Ташкенте.



Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Фетт выполнила 6 эйсов, допустила 9 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Аллертовой 1 эйс, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.



Следующей соперницей Фетт станет либо ещё одна чешка Барбора Стрыцова (2), либо американка Мэдисон Бренгл.