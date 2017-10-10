Звонарёва: в начале года планировала сыграть только пару показательных матчей

Экс вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва оценила свои выступления в нынешнем сезоне. Напомним, в июле Вера выиграла турнир ITF в Египте, а уже в сентябре впервые за 2,5 года выступила в основной сетке соревнований WTA и дошла до полуфинала Ташкента.



«Сложно оценить сезон: никаких планов в начале года на серьёзный соревновательный график не было, я просто начала понемногу тренироваться, восстанавливаться после родов, планировала сыграть пару небольших показательных матчей. Но так сложилось, что этим летом я стала тренироваться больше и поехала сыграть пару турниров. Я люблю теннис, люблю соревноваться, поэтому решила продолжить и достаточно удачно выступила на турнире более высокой категории.



Я довольна этим, так как не ожидала, что смогу пройти на турнирах WTA так далеко, ведь когда я только начала тренироваться более серьёзно, поняла, что у меня впереди очень много работы, и если я захочу снова профессионально играть в теннис, то это будет очень сложно. Поэтому, конечно же, сезон пока складывается удачно, исходя из того что планов играть профессионально на таких турнирах у меня первоначально не было», — приводит слова Звонарёвой пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля».