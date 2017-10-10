Лепченко победила Бертенс и сыграет с Ларссон на турнире в Линце

Американка Варвара Лепченко вышла во второй раунд турнира серии International в Линце (Австрия), победив голландку Кики Бертенс (3) в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:4).



Поединок продолжался 1 час 50 минут. Лепченко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бертенс 1 эйс, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.



За выход в четвертьфинал Лепченко поспорит со шведкой Юханной Ларссон, которая ранее нанесла поражение словачке Яне Чепеловой — 7:6 (8:6), 6:4.