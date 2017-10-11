Рыбакина: не чувствую особой разницы между юниорским и взрослым теннисом

Елена Рыбакина, чемпионка Европы в командном первенстве до 18 лет, оценила разницу между юниорским и взрослым теннисом и поделилась ожиданиями от «ВТБ Кубка Кремля».



«Особой разницы между юниорским и взрослым теннисом я не чувствую, потому что и на юниорских турнирах теннисистки очень хорошие, с ними сложно играть, особенно на Больших шлемах. На взрослых турнирах я тоже уже играла и могу сказать, что на любом матче вне зависимости от того, какой это круг, игроки больше борются за каждый мяч. На юниорских иногда попадаются игроки, которые сдаются рано, разница только в этом.



Планирую ли я продолжать учиться? Я окончила школу и буду сдавать экзамены, чтобы поступить в РГУФК в следующем году. Этот год играю и потихоньку буду готовиться, чтобы сдать экзамены.



На „ВТБ Кубок Кремля“ я приходила в детстве, смотрела матчи. Я рада, что мне дают „уайлд-кард“, это возможность попробовать себя, сыграть с хорошими соперницами. Буду стараться пройти как можно дальше, а там посмотрим», — сказала Рыбакина в интервью пресс-службе турнира.