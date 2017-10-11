Надаль: побеждать после травм приятно, такие успехи ценишь больше

Испанец Рафаэль Надаль признался, что сейчас, вернувшись после травм, получает больше удовольствия от каждой победы, чем раньше.



«Выигрывать турниры после травм очень приятно. У меня уже были такие чувства, и я не могу сказать, что это позитивный момент, поскольку ему предшествуют травмы, а лучше не получать их. Но возвращаться на вершину, добиваться успеха после проблем со здоровьем особенно приятно, такие успехи ценишь больше.



В общем и целом содержание моей игры остаётся тем же, каким было в начале карьеры. Но постепенно, с годами неизбежно теряешь что-то, что у тебя было в молодости, так что нужно прогрессировать в других элементах, чтобы оставаться конкурентоспособным», — приводит слова Надаля Yahoo Sports.