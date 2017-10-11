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Звонарёва: для меня играть в Москве — всегда большая честь и ответственность

11 октября 2017, среда. 01:00 Теннис

Экс вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва оценила покрытие на турнире «ВТБ Кубок Кремля» и поделилась воспоминаниями о предыдущих выступлениях на этом соревновании.

«Я успела немного потренироваться в нижних тренировочных залах. Основные корты пока не готовы, так что сложно судить, однако я предполагаю, что всё-таки тренировочные корты лежат немного на другой основе, а игровые будут слегка отличаться. Но, тем не менее, решение хорошее, потому что если все корты во всём мире будут похожи друг на друга, не будут сильно отличаться, это поможет теннисистам быстрее адаптироваться к покрытию и показывать свою лучшую игру. Цвет покрытия тоже поменялся. Мне нравится фиолетовый, немного напоминает Итоговый чемпионат, на котором я несколько раз выступала.

«ВТБ Кубок Кремля», конечно же, особенный турнир для меня. Будучи ещё совсем молодой теннисисткой, выходя из юниоров, я получила „уайлд-кард“, прошла первый круг. Мне даже удалось сразиться с Анной Курниковой, которая в те времена ещё была на высоте. Это был огромнейший опытом, и во многом для меня это был старт во взрослом теннисе. Для меня играть в Москве — всегда большая честь и большая ответственность, поэтому я всегда жду этого турнира, и этот раз не станет исключением. В начале года я и не думала, что смогу здесь выступить, и даже летом этого не планировала. Сейчас, конечно же, для меня будет большой радостью, если я смогу вновь выступить в Москве и попытаться показать свою лучшую игру», — сказала Звонарёва в интервью пресс-службе «ВТБ Кубка Кремля».

Звонарёва: в начале года планировала сыграть только пару показательных матчей
Источник: Официальный сайт Кубка Кремля Сообщить об ошибке
Теги
Вера Звонарёва
Новости. Теннис
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