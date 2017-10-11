Калинская опровергла слухи о своей помолвке

Российская теннисистка Анна Калинская опровергла слухи о её помолвке, появившиеся после публикации её фотографии с кольцом на пальце.



«Для самых умных подписчиков: если вы делаете вывод, увидев кольцо на среднем пальце или монету (принимая за обручальное кольцо), по хэштегу и т.д., тогда мне вас жаль. Жаль, что вы не понимаете юмора и что вы очень невнимательны», — написала Калинская в своём «Инстаграме».

Ранее утверждалось, что Анна помолвлена со своим молодым человеком — 25-летним немецким теннисистом.

Фото: «Инстаграм» Анны Калинской