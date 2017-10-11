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Мирный: отец зарабатывал мне на первые турниры посудомойщиком и косцом травы

11 октября 2017, среда. 02:32 Теннис

40-летний белорус Максим Мирный, экс первая ракетка мира в парном разряде, победитель шести турниров «Большого шлема» в мужской паре и олимпийский чемпион Лондона — 2012 в миксте с Викторией Азаренко, а также бывший игрок топ-20 в одиночном разряде, вспомнил о начале своей карьеры, о том, как решил открыть свой ресторан и свою школу, а также об отношении к алкоголю.

«Отец работал и посудомойщиком, и косцом травы, чтобы заработать мне денег на турниры. Помню, когда мне было 16 лет, из первой профессиональной поездки привез 3,5 тысячи долларов — для меня это тогда было эквивалентно сотням миллионов. Мне доставляло радость то, что я, во-первых, мог снять с отца, как главы семьи, давление, во-вторых, начинал развиваться как профессионал.

Когда мне было лет 25, я находился в расцвете карьеры, но начинал понимать, что нагрузки запредельные и любая травма может перечеркнуть все дальнейшие планы. Со временем друг предложил открыть первый ресторан. Идея Центра Максима Мирного принадлежит президенту: когда в 2004 году мы успешно выступали в Кубке Дэвиса, он сказал, что мы (я и Владимир Волчков) должны думать не только о себе, но и о будущих поколениях, открыть свою школу. Тогда это звучало слишком громко, но позже мы с отцом задумались, как это воплотить в жизнь, и в итоге наш Центр успешно функционирует уже шесть лет.

Что могу ответить тем, кто не считает спорт тяжелой работой? Советую попробовать, хотя чем старше становлюсь, тем больше пугаюсь большого спорта. С одной стороны, я этим пропитался и ни о чём не жалею, но с другой, видя, какая это адская работа, я не возьму на себя ответственность сказать какому-то молодому человеку, что он родился для того, чтобы стать профессиональным теннисистом или, скажем, боксёром. Есть много посторонних нюансов, которые появляются с самого детства, и надо четко отделять физкультуру от большого спорта, который для особых людей.

Снимаю ли я стресс алкоголем? Не секрет, что некоторые спортсмены употребляют алкоголь в приличных объёмах. Но меня эта тема обошла стороной. В юношеском возрасте во мне уже была заложена чёткая программа, поэтому времени на отвлечение, различного рода соблазны не было. Я люблю йогу, кроссы, баню и восстанавливаюсь в разы быстрее тех, кто для расслабления наедается водки с колбасой. Когда я иногда говорю людям, что у них завтра будет болеть голова, они спрашивают: «Откуда ты знаешь, ты же не пьёшь?» Но я по своим наблюдениям, когда у человека утром мутный взгляд и ему надо похмелиться, вижу, что это не лучший способ», — рассказал Мирный в интервью журналу «Большой».

Источник: Журнал "Большой" Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
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