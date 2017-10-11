Надаль: главное, что я конкурентоспособен и всё ещё получаю удовольствие от игры

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на турнире ATP 500 в Пекине, оценил корты в Шанхае и сказал, что по-прежнему получает удовольствие от тенниса.



«На прошлой неделе я не чувствовал себя уставшим. Нет, я был готов играть — и играл. Сейчас важная часть сезона, и моё тело хорошо выдерживает эти соревнования. Я уже давно бился за победу в Пекине и никак не мог это сделать. И вот сейчас мне наконец-то это удалось. Это был важный турнир, важный момент для меня.



Сейчас мы в Шанхае, на ещё одном важном соревновании. Я буду биться за этот „Мастерс 1000“ и сделаю всё, что в моих силах. Посмотрим, удастся ли мне победить. Здесь одни из самых быстрых кортов в туре. Я приехал в понедельник, потренировался 50 минут, во вторник провёл ещё одну тренировку. Мне приходится избегать больших нагрузок, потому что в Пекине я сыграл много матчей.



Является ли звание первой ракетки мира по итогам года дополнительной мотивацией для меня? Нет, не в 31 год. Это не мотивирует меня и не давит на меня. По ходу сезона я не ставил себе цель оказаться там, где нахожусь сейчас, но, как я всегда говорю, намного лучше быть вторым, чем третьим — а первым быть куда лучше, чем вторым. Но главное для меня то, что я здоров и мог соревноваться на всех неделях, на которых хотел.



Самое главное для меня то, что после всех этих лет в туре я остаюсь конкурентоспособным и всё ещё получаю удовольствие от тенниса. Думаю, мне удаётся адаптировать свою игру к новым реалиям», — приводит слова Надаля с пресс-конференции Tennis World USA.