В 8:50 по московскому времени начался матч первого круга турнира в Тяньцзине, в котором играют представительница Румынии Ирина Бегу (9) и россиянка Мария Шарапова (WC). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 2-0.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Бегу — Шарапова в Тяньцзине.

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал поспорит либо с представительницей Польши Магдой Линетт, либо с украинкой Катериной Бондаренко.