Кирьос намерен построить центр для детей из неблагополучных семей

Австралийский теннисист Ник Кирьос, отказавшийся от продолжения борьбы на в матче турнира в Шанхае с американцем Стивом Джонсоном после проигрыша первого сета со счётом 6:7 (5:7) из-за проблем с желудком и плечом, сообщил о намерении построить центр для детей из неблагополучных семей.

«Пару лет назад у меня появилась идея построить центр для детей из неблагополучных семей, где они могли бы чувствовать себя в безопасности и стать частью семьи. Там были бы теннисные корты, баскетбольные площадки, футбольное поле и спортзал. Детей бы там кормили, и они могли бы оставаться на ночь.

Когда я не играю в теннис, то всё время думаю об этом проекте. Мы занимаемся поиском земли в Мельбурне и ищем партнёров. Эта идея обязательно воплотится в жизнь.

Я впервые почувствовал, что то, чем я занимаюсь, обрело смысл. Теннис может дать много денег, но погоня за одними лишь деньгами опустошает. Я говорил, что теннис мне уже не так мотивирует. Но теперь, когда я начал работать над проектом NK Foundation, я думаю о детях, которым могу помочь. Я нашёл свою цель. Я играю ради них.

Я вспоминаю мальчика Петра, у которого был рак мозга. Мы играли на Australian Open. Он сказал, что это был лучший день его жизни. Несколько месяцев спустя он умер. Я никогда его не забуду.

Если всё получится, я надеюсь, что меня запомнят благодаря этому проекту, а не теннисным достижениям», — в частности, написал Кирьос на Players Voice.