32% читателей считают, что Шарапова далеко пройдёт по сетке в Тяньцзине и Москве

«Чемпионат» подводит итоги голосования, в котором интересовался мнением читателей о том, каких результатов они ждут от россиянки Марии Шараповой до конца сезона. 32% читателей полагают, что бывшая первая ракетка мира далеко пройдёт по сетке турниров в Тяньцзине и Москве.

Каких результатов вы ждёте от Шараповой до конца сезона?

— Выиграет в Тяньцзине и Москве — 8%.

— Выиграет хотя бы один турнир — 21%

— Пройдёт далеко по сетке в Тяньцзине и Москве — 32%

— Провалится в оставшихся турнирах — 28%.

— После поражения от Халеп в Пекине завершит сезон — 11%.

Всего проголосовал 2241 человек.