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32% читателей считают, что Шарапова далеко пройдёт по сетке в Тяньцзине и Москве

11 октября 2017, среда. 09:29 Теннис

«Чемпионат» подводит итоги голосования, в котором интересовался мнением читателей о том, каких результатов они ждут от россиянки Марии Шараповой до конца сезона. 32% читателей полагают, что бывшая первая ракетка мира далеко пройдёт по сетке турниров в Тяньцзине и Москве.

Каких результатов вы ждёте от Шараповой до конца сезона?
— Выиграет в Тяньцзине и Москве — 8%.
— Выиграет хотя бы один турнир — 21%
— Пройдёт далеко по сетке в Тяньцзине и Москве — 32%
— Провалится в оставшихся турнирах — 28%.
— После поражения от Халеп в Пекине завершит сезон — 11%.

Всего проголосовал 2241 человек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Опрос
Новости. Теннис
11 октября 2017, среда
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