Саккари, Соррибес-Тормо и Макхэйл вышли во второй круг турнира в Тяньцзине

Греческая теннисистка Мария Саккари (6) вышла во второй круг турнира в Тяньцзине, в двух сетах обыграв китаянку Лю Фанчжу (WC) со счётом 6:2, 6:1. Матч продолжался 47 минут. Мария трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Саккари поспорит с американкой Кристиной Макхэйл, которая победила японку Нао Хибино — 6:3, 6:3.

Тяньцзинь. Женщины. Первый круг

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Арина Родионова (Австралия, Q) — 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.