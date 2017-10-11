Шарапова победила Бегу в первом круге турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) вышла во второй круг турнира в Тяньцзине, в двух сетах обыграв румынку Ирину Бегу (9) со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Ирины 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Бегу — Шарапова в Тяньцзине.

За выход в четвертьфинал Шарапова поспорит либо с представительницей Польши Магдой Линетт, либо с украинкой Катериной Бондаренко.