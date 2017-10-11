Димитров отыграл тройной матчбол и одолел Харрисона на турнире в Шанхае

Болгарский теннисист Григор Димитров (6) пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в трёх партиях одолев представителя США Райана Харрисона со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность поединка составила 2 часа 32 минуты. Григор 15 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка. На тай-брейке Григор отыграл тройной матчбол.

За выход в четвертьфинал соревнований Димитров с победителем матча Сэм Куэрри (США, 10)— Фрэнсис Тиафо (США, Q).