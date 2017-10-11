А. Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае на отказе Бедене

Немецкий теннисист Александр Зверев (3) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае. Его соперник по матчу второго раунда — представитель Великобритании Аляж Бедене — отказался от продолжения борьбы при счёте 0:4 в первой партии. Теннисисты провели на корте 12 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Зверев поспорит с представителем Аргентины Хуан-Мартином дель Потро (16), который накануне обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 6:4. Турнир завершится 15 октября.