Кирьос оштрафован и лишён части призовых за неспортивное поведение

Австралийский теннисист Ник Кирьос, отказавшийся от продолжения борьбы в матче турнира в Шанхае с американцем Стивом Джонсоном после проигрыша первого сета со счётом 6:7 (5:7), оштрафован на £ 7500, а также потеряет £ 16 тыс. из призовых за неспортивное поведение, сообщает «твиттер» Sky Sports.

После игры уроженец Канберры сообщил, что испытывал проблемы с желудком и плечом.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Джонсон поспорит с представителем Китая У Ди (WC). Турнир завершится 15 октября.