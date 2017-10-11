Гаврилова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Гонконге

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (7) пробилась в четвертьфинал турнира в Гонконге, в трёх париях обыграв представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:1, 2:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. Дарья 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Гаврилова поспорит с победительницей матча Каролина Возняцки (Дания, 3) — Лизетт Кабрера (Австралия).