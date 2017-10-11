Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (6) вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу США Джаклин Како (Q) со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. Уроженка Самары совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Павлюченкова поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США, 2) — Наоми Осака (Япония).