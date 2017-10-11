Квитова проиграла Чжу Линь на старте турнира в Тяньцзине

Чешская теннисистка Петра Квитова (2) не смогла пробиться во второй круг турнира в Тяньцзине, в трёх партиях проиграв представительнице Китая Чжу Линь со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. Уроженка Биловца 8 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Тяньцзине Чжу Линь поспорит с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй.