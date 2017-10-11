Осака победила В. Уильямс и сыграет с Павлюченковой на турнире в Гонконге

Американская теннисистка Винус Уильямс (2) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Гонконге, в двух партиях проиграв представительнице Японии Наоми Осаке со счётом 5:7, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Бывшая первая ракетка мира 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Наоми 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Осака поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой (6).