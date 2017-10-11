Шарапова: дождь шёл 70 часов подряд, нам всем было нелегко

Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями после победы над румынкой Ириной Бегу на старте турнира в Тяньцзине со счётом 6:4, 6:2.

«Мы все очень долго ждали выхода на корт, это было нелегко. Я провела первую тренировку в зале, а затем начался дождь, который шёл 70 часов подряд. Хорошо, что на этом турнире можно играть под крышей. Местный национальный теннисный центр также впечатляет. В целом я смогла поддержать форму на тренировках.

Всегда приятно посетить новое место и сыграть на новой арене. Мне очень нравится эта интимная обстановка. Думаю, перемены пошли на пользу турниру. Как профессиональной теннисистке мне в основном приходится играть на больших аренах. А такие маленькие стадионы дарят приятное ощущение близости», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.