Стрыцова и Кырстя с побед стартовали на турнире в Линце

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова (2) вышла во второй круг турнира в Линце, в двух партиях обыграв представительницу США Мэдисон Бренгл со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 55 минут. Барбора трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Стрыцова поспорит с хорваткой Яной Фетт (Q).

Линц. Женщины. Первый круг

Сорана Кырстя (Румыния, 5) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 6:3, 7:5.