Андерсон проиграл Штруффу, Долгополов одолел Ф. Лопеса на турнире в Шанхае

Южноафриканец Кевин Андерсон (11) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, проиграв немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (2:7). Матч продолжался 1 час 31 минуту. Кевин 21 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Штруффа 9 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Штруфф поспорит с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом.

Шанхай. Мужчины. Второй круг

Александр Долгополов (Украина, Q) — Фелисьяно Лопес (Испания) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:4.