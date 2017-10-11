Савиных и Како проиграли на старте турнира в Гонконге в паре

Российская теннисистка Валерия Савиных и американка Джаклин Како не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Гонконге в парном разряде. На старте соревнований они проиграли австралийке Моник Адамчак и представительнице Китайского Тайбэя Чан Кайчэнь со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Адамчак и Чан Кайчэнь поспорят с американкой Дезире Кравчик и представительницей Мексики Джулианой Олмос. Турнир завершится 15 октября.