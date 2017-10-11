Джонсон за 48 минут победил У Ди во втором круге турнира в Шанхае

Американский теннисист Стив Джонсон вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, отдав всего три гейма представителю Китая У Ди (WC) — 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 48 минут. Американец 7 раз подал навылет и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае 27-летний уроженец Оринджа поспорит с представителем Хорватии Марином Чиличем (4). Турнир завершится 15 октября.