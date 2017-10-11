Федерер в двух сетах победил Шварцмана и вышел в третий круг турнира в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (2) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух партиях обыграв представителя Аргентины Диего Шварцмана со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты. Вторая ракетка мира 14 раз подал навылет и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Шварцмана 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Федерер поспорит с украинцем Александром Долгополовым (Q). Турнир завершится 15 октября.