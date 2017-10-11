Иснер обыграл Циципаса в Шанхае, не заработав ни одного брейк-пойнта

Американец Джон Иснер (12) пробился в третий раунд турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае, победив грека Стефаноса Циципаса (Q) на двух тай-брейках — 7:6 (7:2), 7:6 (11:9).



Поединок продолжался 1 час 45 минут. Иснер 14 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Циципаса 16 эйсов, 1 двойная и 5 упущенных брейк-пойнтов. Кроме того, Стефанос не реализовал три сетбола на тай-брейке, в том числе один на своей подаче при счёте 9:8.



Следующим оппонентом Иснера станет либо австриец Доминик Тим (5), либо серб Виктор Троицки.