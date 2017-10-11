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Сборная Словакии примет сборную России в Кубке Федерации — 2018 в Братиславе

11 октября 2017, среда. 18:41 Теннис

Стало известно место проведения домашнего матча сборной Словакии в первом раунде второй Мировой группы Кубка Федерации — 2018 против России. Игры, запланированные на 10 и 11 февраля, состоятся в столице Словакии Братиславе, на Aegon Arena. Об этом сообщает официальный «твиттер» Кубка Федерации.

Напомним, что россиянки в 2017 году провели два домашних матча — сначала обыграли Китайский Тайбэй во второй Мировой группе, а затем уступили Бельгии в плей-офф. Элитный дивизион российская сборная покинула в 2016-м, сразу после выхода в финал в сезоне-2015. Словакия вылетела из Мировой группы в 2014 году.

Источник: Fed Cup Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Теннис Кубок Федерации
Новости. Теннис
11 октября 2017, среда
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