Сборная Словакии примет сборную России в Кубке Федерации — 2018 в Братиславе

Стало известно место проведения домашнего матча сборной Словакии в первом раунде второй Мировой группы Кубка Федерации — 2018 против России. Игры, запланированные на 10 и 11 февраля, состоятся в столице Словакии Братиславе, на Aegon Arena. Об этом сообщает официальный «твиттер» Кубка Федерации.



Напомним, что россиянки в 2017 году провели два домашних матча — сначала обыграли Китайский Тайбэй во второй Мировой группе, а затем уступили Бельгии в плей-офф. Элитный дивизион российская сборная покинула в 2016-м, сразу после выхода в финал в сезоне-2015. Словакия вылетела из Мировой группы в 2014 году.