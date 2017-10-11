Виттёфт переиграла Хаас и встретится с Рыбариковой на турнире в Линце

Немка Карина Виттёфт пробилась во второй круг турнира в Линце (Австрия), обыграв местную теннисистку Барбару Хаас (WC) в трёх партиях — 6:3, 4:6, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Виттёфт ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Хаас 1 эйс, 6 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.



В следующем раунде Карина сыграет с первой ракеткой турнира — словачкой Магдаленой Рыбариковой.



Во второй круг вышла также швейцарка Виктория Голубич, переигравшая чешку Катержину Синякову (6) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3. Её следующей соперницей станет Виктория Томова из Болгарии.