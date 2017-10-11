Стосур: я получила настоящее удовольствие от матча с Радваньской

Австралийка Саманта Стосур прокомментировала свою неожиданную победу над полькой Агнешкой Радваньской во втором круге турнира в Гонконге со счётом 3:6, 6:4, 6:0.



«Думаю, я сыграла хорошо, и точно получила неподдельное удовольствие от этого матча. В ходе поединка мне удавалось прибавлять, играть всё лучше и лучше», — приводит краткий комментарий Стосур официальный сайт WTA.

Следующей соперницей 33-летней австралийки, чемпионки US Open — 2011, станет либо Луксика Кумкхум из Таиланда, либо китаянка Ван Цян.