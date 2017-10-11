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Бенчич нанесла поражение Арруабаррене во втором круге турнира в Линце

11 октября 2017, среда. 22:29 Теннис

Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал турнира в Линце (Австрия), обыграв испанку Лару Арруабаррену со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 50 минут. Бенчич 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Арруабаррены 3 эйса, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Белинда встретится с румынкой Михаэлой Бузэрнеску, одержавшей волевую победу в матче с хорваткой Айлой Томлянович — 4:6, 7:6 (7:1), 6:1. Для 29-летней Бузэрнеску это первые в карьере выигранные матчи в основной сетке турнира WTA. Дебютный матч на таком уровне она провела на US Open — 2017, где проиграла датчанке Каролине Возняцки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Белинда Бенчич
Новости. Теннис
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