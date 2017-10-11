Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Донской: с 90%-ной вероятностью мне дадут «уайлд-кард» на «ВТБ Кубок Кремля»

11 октября 2017, среда. 22:55 Теннис

Россиянин Евгений Донской прокомментировал информацию о предоставлении ему «уайлд-кард» на «ВТБ Кубок Кремля», а также поделился эмоциями после победы на челленджере в Гаосюне.

«Правда ли, что организаторы „ВТБ Кубка Кремля“ дают мне „уайлд-кард“? Мы разговаривали с Игорем Куницыным на US Open в начале сентября. Он сказал, есть большой шанс, чуть ли не 90%, если все наши ребята попадут, я имею в виду Карена Хачанова, Андрея Рублёва, Андрея Кузнецова, то „уайлд-кард“ получу я и Кравчук. Мне ещё никто официально ничего не говорил, но всегда так происходит, что они ждут до конца. Ведь я могу ещё и сам попасть, тогда они дадут „уайлд-кард“ кому-то другому из наших.

Какие эмоции после победы на челленджере в Гаосюне? Очень рад, безумно! Тем более что в конце года это запасные очки на следующий сезон, это всегда приятно. Чувствую себя прекрасно, но это не такое ощущение, как когда ты выиграл первый челленджер, не такая эйфория. Я очень счастлив, но в целях и в мечтах немного другие победы, хочется большего. Пытаемся работать и делать игру лучше.

Собираюсь ли в этот раз играть пару с Габашвили? В этом году мы с Андреем Кузнецовым играем пару. Специально заявились с Андреем, чтобы как можно больше наших играло. Мы попали последними. Там ещё Кравчук с Рублевым заявлены, и Тимур будет с кем-то пару играть, там уж не знаю. Поэтому пару Донской – Габашвили вы не увидите, будет Донской – Кузнецов», — сказал Донской в интервью пресс-службе турнира.

Источник: Официальный сайт Кубка Кремля Сообщить об ошибке
Теги
Евгений Донской
Новости. Теннис
11 октября 2017, среда
22:55 Донской: с 90%-ной вероятностью мне дадут «уайлд-кард» на «ВТБ Кубок Кремля»
22:29 Бенчич нанесла поражение Арруабаррене во втором круге турнира в Линце
21:54 Стосур: я получила настоящее удовольствие от матча с Радваньской
20:26 Виттёфт переиграла Хаас и встретится с Рыбариковой на турнире в Линце
19:15 Троицки победил Тима и сыграет с Иснером в третьем круге «Мастерс 1000» в Шанхае
18:41 Сборная Словакии примет сборную России в Кубке Федерации — 2018 в Братиславе
18:22 Иснер обыграл Циципаса в Шанхае, не заработав ни одного брейк-пойнта
16:52 Федерер в двух сетах победил Шварцмана и вышел в третий круг турнира в Шанхае
16:34 Джонсон за 48 минут победил У Ди во втором круге турнира в Шанхае
16:27 Стосур победила А. Радваньскую на турнире в Гонконге, выиграв третий сет 6:0
16:19 Савиных и Како проиграли на старте турнира в Гонконге в паре
16:17 Вихлянцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Линце в парном разряде
16:04 Джокович открыл ресторан, в котором нуждающихся будут кормить бесплатно
15:25 Андерсон проиграл Штруффу, Долгополов одолел Ф. Лопеса на турнире в Шанхае
15:21 Стрыцова и Кырстя с побед стартовали на турнире в Линце
14:57 Надаль отдал всего 3 гейма Доналдсону во втором круге турнира в Шанхае
14:46 Пэн Шуай и Путинцева вышли во второй круг турнира в Тяньцзине, Векич выбыла
13:59 Шарапова: дождь шёл 70 часов подряд, нам всем было нелегко
13:50 Осака победила В. Уильямс и сыграет с Павлюченковой на турнире в Гонконге
13:48 Гоффен проиграл Симону, Куэрри победил Тиафо на турнире в Шанхае
13:43 Эррани, отбывшая дисквалификацию за допинг, вышла во второй круг в Тяньцзине
13:06 Квитова проиграла Чжу Линь на старте турнира в Тяньцзине
13:05 Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге
12:34 Гаврилова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Гонконге
12:11 Соперницей Шараповой во втором круге турнира в Тяньцзине будет Линетт
11:55 Кирьос оштрафован и лишён части призовых за неспортивное поведение
11:42 А. Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае на отказе Бедене
11:14 Пэн Шуай получила «уайлд-кард» на турнир «Элит Трофи» в Чжухае
10:48 Димитров отыграл тройной матчбол и одолел Харрисона на турнире в Шанхае
10:18 Шарапова победила Бегу в первом круге турнира в Тяньцзине
10:11 Саккари, Соррибес-Тормо и Макхэйл вышли во второй круг турнира в Тяньцзине
09:29 32% читателей считают, что Шарапова далеко пройдёт по сетке в Тяньцзине и Москве
09:19 Кирьос намерен построить центр для детей из неблагополучных семей
09:17 Цуренко и Риске проиграли на старте турнира в Тяньцзине
09:01 Текстовая онлайн-трансляция матча Бегу — Шарапова в Тяньцзине
02:42 Надаль: главное, что я конкурентоспособен и всё ещё получаю удовольствие от игры
02:32 Мирный: отец зарабатывал мне на первые турниры посудомойщиком и косцом травы
02:09 Калинская опровергла слухи о своей помолвке
01:00 Звонарёва: для меня играть в Москве — всегда большая честь и ответственность
00:52 Надаль: побеждать после травм приятно, такие успехи ценишь больше
00:14 Рыбакина: не чувствую особой разницы между юниорским и взрослым теннисом
10 октября 2017, вторник
23:24 Лепченко победила Бертенс и сыграет с Ларссон на турнире в Линце
23:17 Звонарёва: в начале года планировала сыграть только пару показательных матчей
22:46 Фетт переиграла Аллертову в первом круге турнира в Линце, взяв реванш за Ташкент
22:40 Суарес-Наварро снялась с «ВТБ Кубка Кремля» из-за травмы запястья
Все новости RSS
Партнерский контент