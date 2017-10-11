Донской: с 90%-ной вероятностью мне дадут «уайлд-кард» на «ВТБ Кубок Кремля»

Россиянин Евгений Донской прокомментировал информацию о предоставлении ему «уайлд-кард» на «ВТБ Кубок Кремля», а также поделился эмоциями после победы на челленджере в Гаосюне.



«Правда ли, что организаторы „ВТБ Кубка Кремля“ дают мне „уайлд-кард“? Мы разговаривали с Игорем Куницыным на US Open в начале сентября. Он сказал, есть большой шанс, чуть ли не 90%, если все наши ребята попадут, я имею в виду Карена Хачанова, Андрея Рублёва, Андрея Кузнецова, то „уайлд-кард“ получу я и Кравчук. Мне ещё никто официально ничего не говорил, но всегда так происходит, что они ждут до конца. Ведь я могу ещё и сам попасть, тогда они дадут „уайлд-кард“ кому-то другому из наших.



Какие эмоции после победы на челленджере в Гаосюне? Очень рад, безумно! Тем более что в конце года это запасные очки на следующий сезон, это всегда приятно. Чувствую себя прекрасно, но это не такое ощущение, как когда ты выиграл первый челленджер, не такая эйфория. Я очень счастлив, но в целях и в мечтах немного другие победы, хочется большего. Пытаемся работать и делать игру лучше.



Собираюсь ли в этот раз играть пару с Габашвили? В этом году мы с Андреем Кузнецовым играем пару. Специально заявились с Андреем, чтобы как можно больше наших играло. Мы попали последними. Там ещё Кравчук с Рублевым заявлены, и Тимур будет с кем-то пару играть, там уж не знаю. Поэтому пару Донской – Габашвили вы не увидите, будет Донской – Кузнецов», — сказал Донской в интервью пресс-службе турнира.