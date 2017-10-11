Мария уверенно обыграла Кужмову во втором круге соревнований в Линце

Немка Татьяна Мария (7) стала четвертьфиналисткой турнира в Линце (Австрия), уверенно победив словачку Викторию Кужмову (Q) — 6:2, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. Мария выполнила 8 подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Кужмовой 1 эйс, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.



Следующей соперницей Марии станет либо хорватка Яна Фетт (Q), либо чешка Барбора Стрыцова (2). Этот поединок, как и другие четыре оставшихся матча 1/8 финала, состоится в четверг, 12 октября.