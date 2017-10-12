Медина-Гарригес и Бругера были представлены в качестве капитанов сборных Испании

Состоялась официальная церемония представления новых капитанов испанских сборных в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации — Серхи Бругеры и Анабель Медины-Гарригес соответственно. Напомним, что об их назначении было объявлено вечером воскресенья, 8 октября. До того на протяжении нескольких лет капитаном обеих сборных была Кончита Мартинес, которую уволили в сентябре этого года.



Первый матч под руководством Бругеры испанцы проведут 2-4 февраля 2018 года против британцев. Медина-Гарригес выведет своих подопечных, в составе которых и чемпионка Уимблдона Гарбинье Мугуруса, на матч с Италией 10-11 февраля.



«Я ни минуты не сомневалась, когда мне предложили стать капитаном. Это очень важный день для меня и для Серхи. Может, прозвучит банально, но это сбывшаяся мечта. Возглавить сборную своей страны и попытаться достичь вершин просто великолепно», — приводит слова Медины-Гарригес Europa Press.

Бругера и Медина-Гарригес — новые капитаны сборных Испании по теннису