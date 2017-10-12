Димитров стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Шанхае

Болгарский теннисист Григор Димитров (6) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух партиях обыграв американца Сэма Куэрри (10) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. Григор 10 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Димитров поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Фабио Фоньини (Италия).