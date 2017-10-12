До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Димитров стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Шанхае

12 октября 2017, четверг. 09:02 Теннис

Болгарский теннисист Григор Димитров (6) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух партиях обыграв американца Сэма Куэрри (10) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. Григор 10 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Димитров поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Фабио Фоньини (Италия).

Шанхай 2017. 3-й этап
12 октября 2017 года, четверг. 07:00 МСК
Сэм
Куэрри
Григор
Димитров
3:6 6:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Григор Димитров Сэм Куэрри
Новости. Теннис
12 октября 2017, четверг
10:53 22 эйса не спасли А. Зверева от поражения в матче с дель Потро в Шанхае
10:30 Шарапова победила Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине
09:46 Лидер посева Свитолина снялась с турнира в Гонконге
09:23 Федерер: я остался доволен уровнем своей игры в матче со Шварцманом
09:14 Надаль: если завершу год на 1-й строчке, это будет для меня важным достижением
09:02 Макхэйл, Чжу Линь и Соболенко вышли в четвертьфинал турнира в Тяньцзине
09:02 Димитров стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Шанхае
05:41 Медина-Гарригес и Бругера были представлены в качестве капитанов сборных Испании
05:26 Фоньини получил штраф в $ 96 тыс. и условную дисквалификацию на двух «Шлемах»
11 октября 2017, среда
23:56 Мария уверенно обыграла Кужмову во втором круге соревнований в Линце
22:55 Донской: с 90-процентной вероятностью мне дадут «уайлд-кард» на Кубок Кремля
22:29 Бенчич нанесла поражение Арруабаррене во втором круге турнира в Линце
21:54 Стосур: я получила настоящее удовольствие от матча с Радваньской
20:26 Виттёфт переиграла Хаас и встретится с Рыбариковой на турнире в Линце
19:15 Троицки победил Тима и сыграет с Иснером в третьем круге «Мастерс 1000» в Шанхае
18:41 Сборная Словакии примет сборную России в Кубке Федерации — 2018 в Братиславе
18:22 Иснер обыграл Циципаса в Шанхае, не заработав ни одного брейк-пойнта
16:52 Федерер в двух сетах победил Шварцмана и вышел в третий круг турнира в Шанхае
16:34 Джонсон за 48 минут победил У Ди во втором круге турнира в Шанхае
16:27 Стосур победила А. Радваньскую на турнире в Гонконге, выиграв третий сет 6:0
16:19 Савиных и Како проиграли на старте турнира в Гонконге в паре
16:17 Вихлянцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Линце в парном разряде
16:04 Джокович открыл ресторан, в котором нуждающихся будут кормить бесплатно
15:25 Андерсон проиграл Штруффу, Долгополов одолел Ф. Лопеса на турнире в Шанхае
15:21 Стрыцова и Кырстя с побед стартовали на турнире в Линце
14:57 Надаль отдал всего 3 гейма Доналдсону во втором круге турнира в Шанхае
14:46 Пэн Шуай и Путинцева вышли во второй круг турнира в Тяньцзине, Векич выбыла
13:59 Шарапова: дождь шёл 70 часов подряд, нам всем было нелегко
13:50 Осака победила В. Уильямс и сыграет с Павлюченковой на турнире в Гонконге
13:48 Гоффен проиграл Симону, Куэрри победил Тиафо на турнире в Шанхае
13:43 Эррани, отбывшая дисквалификацию за допинг, вышла во второй круг в Тяньцзине
13:06 Квитова проиграла Чжу Линь на старте турнира в Тяньцзине
13:05 Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге
12:34 Гаврилова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Гонконге
12:11 Соперницей Шараповой во втором круге турнира в Тяньцзине будет Линетт
11:55 Кирьос оштрафован и лишён части призовых за неспортивное поведение
11:42 А. Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае на отказе Бедене
11:14 Пэн Шуай получила «уайлд-кард» на турнир «Элит Трофи» в Чжухае
10:48 Димитров отыграл тройной матчбол и одолел Харрисона на турнире в Шанхае
10:18 Шарапова победила Бегу в первом круге турнира в Тяньцзине
10:11 Саккари, Соррибес-Тормо и Макхэйл вышли во второй круг турнира в Тяньцзине
09:29 32% читателей считают, что Шарапова далеко пройдёт по сетке в Тяньцзине и Москве
09:19 Кирьос намерен построить центр для детей из неблагополучных семей
09:17 Цуренко и Риске проиграли на старте турнира в Тяньцзине
09:01 Текстовая онлайн-трансляция матча Бегу — Шарапова в Тяньцзине
Все новости RSS
Партнерский контент