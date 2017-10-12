Надаль: если завершу год на 1-й строчке, это будет для меня важным достижением

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после победы над американцем Джаредом Доналдсоном во втором круге турнира в Шанхае со счётом 6:2, 6:1.

“Это был очень быстрый матч по всех отношениях. Думаю, в начале встречи Джаред играл отлично, мощно подавал и выполнял сильные удары с задней линии. Конечно, я стал пытаться играть осторожнее. Я очень рад, что сумел сделать брейк при счёте 3:2. Мне помогло то, что соперник выполнил две двойные ошибки. Затем я провёл несколько отличных розыгрышей и в целом играл великолепно, не так часто ошибаясь.

Если мне удастся завершить год на первой строчке, это будет важным достижением для меня. Я уже трижды завершал год на вершине рейтинга, и сделать это в четвёртый раз с таким перерывом — это очень нелегко. Но мне ещё нужно проделать определённую работу», — цитирует Надаля официальный сайт тура.