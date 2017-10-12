Федерер: я остался доволен уровнем своей игры в матче со Шварцманом

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями после победы над аргентинцем Диего Шварцманом во втором круге турнира в Шанхае со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Думаю, я хорошо подавал и сохранял концентрацию. Я был энергичен, что всегда очень важно на старте турнира. Я понимал, что это будет непростой матч. Диего отлично выступает в последние недели и месяцы. Я чувствовал, что он очень уверен в себе. Он не обращал внимания на ошибки, отлично подавал и принимал верные решения при ударах с отскока. Было видно, что он играет легко. Я понимал, что он опасный соперник.

Тай-брейк сложился непросто. Я уступал в счёте, но сумел выполнять ряд прекрасных ударов и изменил ситуацию в свою пользу.

Ранний брейк во втором сете предоставил мне возможность попробовать некоторые вещи на корте, играть расслабленнее, чаще атаковать. В последнем гейме я отыгрался с 0:30. В целом это был хороший матч для меня. Я остался доволен уровнем своей игры», — цитирует Федерера официальный сайт тура.