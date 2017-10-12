Лидер посева Свитолина снялась с турнира в Гонконге

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Гонконге под первым номером, приняла решение сняться с соревнований из-за травмы правой ноги. 12 октября в матче второго круга 23-летняя уроженка Одессы, занимающая четвёртую строчку в рейтинге WTA, должна была сыграть с представительницей США Николь Гиббз.

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге 24-летняя уроженка Цинциннати поспорит с победительницей противостояния Дженнифер Брэйди (США) — Чжан Шуай (Китай, 8). Турнир завершится 15 октября.