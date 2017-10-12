Шарапова победила Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине, в двух сетах обыграв представительницу Польши Магду Линетт со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Линетт 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал турнира в Тяньцзине Шарапова поспорит с победительницей матча Стефани Фёгель (Швейцария, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан, 5).