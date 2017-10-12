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Макарова и Веснина претендуют на звание лучшего дуэта по итогам года

12 октября 2017, четверг. 11:14 Теннис

WTA объявила о начале голосования СМИ по лучшим игрокам сезона в различных номинациях. Опрос продлится до 16 октября.

Претенденты на награды WTA
Лучший игрок: Симона Халеп (Румыния), Гарбинье Мугуруса (Испания), Елена Остапенко (Латвия), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Винус Уильямс (США).

Лучший дуэт: Чань Юнжань (Китайский Тайбэй) / Мартина Хингис (Швейцария), Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия), Бетани Маттек-Сэндс (США) / Люси Шафаржова (Чехия).

Прогресс года: Каролин Гарсия (Франция), Кристина Младенович (Франция), Елена Остапенко (Латвия), Элина Свитолина (Украина), Коко Вандевеге (США).

Новичок года: Катрин Беллис (США), Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия), Элисе Мертенс (Бельгия), Маркета Вондроушова (Чехия).

Возвращение года: Эшли Барти (Австралия), Мэдисон Кис (США), Петра Квитова (Чехия), Слоан Стивенс (США).

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Бетани Маттек-Сэндс Винус Уильямс Гарбинье Мугуруса Екатерина Макарова Елена Веснина Елена Остапенко Каролин Гарсия Каролина Плишкова Коко Вандевеге Кристина Младенович Люси Шафаржова Мартина Хингис Мэдисон Кис Петра Квитова Симона Халеп Слоан Стивенс Элина Свитолина
Новости. Теннис
12 октября 2017, четверг
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