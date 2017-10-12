Конта снялась с «ВТБ Кубка Кремля», Гарсия попала на Итоговый чемпионат WTA

Британская теннисистка Йоханна Конта приняла решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт с 14 по 22 октября, из-за травмы левой ноги, сообщает официальный сайт соревнований. В основной сетке её заменит представительница Венгрии Тимя Бабош.

Таким образом, восьмой участницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре стала представительница Франции Каролин Гарсия. Каролин стала первой с 2006 года француженкой, попавшей на этот турнир. 11 лет назад это удалось Амели Моресмо.

Ранее на Итоговый чемпионат квалифицировались испанка Гарбинье Мугуруса, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина, американка Винус Уильямс, представительница Дании Каролина Возняцки и Елена Остапенко из Латвии.