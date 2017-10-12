Китайская теннисистка Ван Цян вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу Таиланда Луксику Кумкхум со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Китаянка 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Ван Цян поспорит с представительницей Австралии Самантой Стосур. Турнир завершится 15 октября.