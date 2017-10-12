Рамос-Виньолас победил Штруффа в третьем круге турнира в Шанхае

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух партиях обыграв представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Альберт 7 раз подал навылет и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Шанхае Рамос-Виньолас поспорит с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 4) — Стив Джонсон (США).