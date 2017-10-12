Эррани, Соррибес-Тормо и Пэн Шуай вышли в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

Итальянка Сара Эррани (Q) пробилась в четвертьфинал турнира в Тяньцзине, в трёх партиях одолев бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 49 минут. Сара 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Эррани поспорит с американкой Кристиной Макхэйл.

Тяньцзинь. Женщины. Второй круг

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Ван Яфань (Китай, LD) — 6:4, 2:6, 6:3.

Пэн Шуай (Китай, 3) — Сиюй Ван (Китай, WC) — 6:2, 6:2.