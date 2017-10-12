Куницын: от поражения в матче с Венгрией я отхожу до сих пор

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову прокомментировал решение ITF об опробовании нового формата матчей Кубка Дэвиса в группах I и II в 2018 году, а также поделился впечатлениями от опыта капитанства в матче с Венграми в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса (1:3). Первый соперник сборной России в 2018 году определится в матче Австрия – Беларусь.

«Сложно пока говорить о том, как новые правила Кубка Дэвиса повлияют на результаты и как к этому отнесутся игроки. В плане физической нагрузки, конечно, гораздо легче играть три сета, чем пять. Плюс в последний день играть одиночку и пару по три сета ни для кого из игроков не будет проблемой. Пока этот эксперимент не рискнули провести в Мировой группе. Мне кажется, это решение было принято для привлечения игроков к Кубку Дэвиса, чтобы облегчить им восстановление, облегчить календарь, в том числе это скажется и на их личных играх на следующей неделе после кубковых матчей. По поводу развития всего Кубка Дэвиса в долгосрочной перспективе – здесь время покажет. Пока тяжело сказать.

По поводу непривычного порядка игр в воскресенье – сначала пара, а потом только одиночка – это не настолько принципиально, всё-таки играть всего три сета. Думаю, будет интересно посмотреть на этот эксперимент, на то, что будет по его итогам, – решат оставить или вернут всё назад.

Конечно же, играть пять сетов, иногда на улице в тяжёлых погодных условиях, – физически это колоссальная нагрузка. И в частности, у нас получилось из-за этого, что ребята после матча против Венгрии пропускали турнир в Санкт-Петербурге, потому что невозможно было после такого напряженного уик-энда восстановиться.

Как пережил поражение от венгров? На самом деле я от него до сих пор отхожу. Это обидное поражение, очень хотелось остаться в Мировой группе, особенно после такого отличного прошлого сезона. Шикарные были победы, и мы наконец-то вернулись в Мировую группу. К сожалению, по ряду объективных и субъективных факторов это не получилось. Тяжело это переживать. Думаю, это займёт ещё какое-то время, чтобы до конца все расстройства и переживания прошли.

Конечно же, наш выбор покрытия на матч с победителем встречи Австрия — Беларусь будет зависеть от соперников. Что касается Беларуси, то все ребята хорошо известны – и тренерскому штабу, и самим игрокам. Все ребята достаточно молодые, и новое поколение: Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Андрей Кузнецов, Женя Донской – все с ними играли, их прекрасно знают. Здесь никаких сюрпризов нет. Что касается австрийцев, то здесь очень многое зависит от того, играет Доминик Тим или нет. В любом случае у них очень сильная пара – там много разных вариантов. В плане одиночек это брат Юргена Мельцера – Геральд, плюс Хайдер-Маурер. Это неплохие игроки, но, конечно же, имея Доминика Тима в составе, можно обыгрывать любую команду. Он не так часто играл в Кубке Дэвиса. Будем смотреть, будет он играть или не будет, также будет от этого зависеть и выбор покрытия, и поедем мы смотреть матч Австрия – Беларусь или нет», — сказал Куницын.