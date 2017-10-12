Чилич в двух сетах победил Джонсона в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Хорватский теннисист Марин Чилич (4) пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух партиях обыграв представителя США Стива Джонсона со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Уроженец Меджугорья 12 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Джонсона 8 эйсов и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Шанхае Чилич поспорит с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом. Турнир завершится 15 октября.