Брэйди обыграла Чжан Шуай во втором круге турнира в Гонконге

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди пробилась в четвертьфинал турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжан Шуай (8) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Дженнифер 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Брэйди поспорит со своей соотечественницей Николь Гиббз. Турнир завершится 15 октября.