Соперницей Шараповой в четвертьфинале турнира в Тяньцзине будет Фёгель

Швейцарская теннисистка Стефани Фёгель (Q) пробилась в четвертьфинал турнира в Тяньцзине, в двух партиях обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (5) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Стефани 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Фёгель поспорит с бывшей первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой (WC). Турнир завершится 15 октября.