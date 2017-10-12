Возняцки снялась с турнира в Гонконге

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Гонконге под третьим номером, приняла решение сняться с соревнований из-за проблем с локтем. 12 октября в матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Австралии Лизетт Кабрерой.

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Кабрера поспорит со своей соотечественницей Дарьей Гавриловой (7).

Ранее с турнира снялась лидер посева, украинская теннисистка Элина Свитолина. Соревнования в Гонконге завершатся 15 октября.